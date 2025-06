AFP via Getty Images

Coppola e non solo: il Brighton investe 40 milioni di euro per Kostoulas, il "Babistuta" greco seguito dal Milan

Cristian Giudici

un minuto fa



Il Brighton aspetta e spera di prendere il posto del Crystal Palace (vincitore della FA Cup, ma a rischio esclusione dalle competizioni Uefa perché ha la stessa proprietà del Lione) nella prossima Europa League.



Nel frattempo il club inglese allenato dal tecnico tedesco Fabian Hurzeler si muove sul mercato in entrata. I primi rinforzi sono due attaccanti esterni classe 2006: l'inglese Tom Watson (per 12 milioni di euro dal Sunderland) e il sudcoreano Do-young Yoon, per 2 milioni di euro dal Daejeon Hana Citizen.



In arrivo ci sono il difensore centrale italiano Diego Coppola (classe 2003) dall'Hellas Verona per 10 milioni di euro più bonus e il centravanti greco Charalampos Kostoulas (classe 2007) dall'Olympiacos per 40 milioni di euro. Quest'ultimo, seguito anche dal Milan, viene soprannominato "Babistuta" perché viene paragonato all'ex attaccante argentino di Fiorentina, Roma e Inter: Gabriel Omar Batistuta.