Coppola può giocare per l'Olanda? "Sarei felice di una chiamata". Perché è convocabile

Federico Targetti

16 minuti fa



Diego Coppola, difensore del Verona e dell'Italia Under 21, ha parlato a ESPN NL delle sue origini olandesi:



"Mia madre è olandese e si è trasferita in Italia per mio padre", spiega, "le mie origini sono in parte olandesi". "Ho ancora un sacco di parenti lì, nipoti, zii e zie. Sono stato nei Paesi Bassi qualche giorno fa per il funerale di mio nonno".



NAZIONALE - "Se ricevessi una chiamata, sarei molto felice. Ma mi sento italiano. Parlo solo un po' di olandese, sarebbe un'opportunità per migliorare in quello. Vedremo"