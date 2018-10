L'Italia Under 19 vince anche contro la Danimarca e grazie ai successi ottenuti anche contro Estonia e Finlandia strappa il pass per la seconda fase di qualificazione agli Europei di categoria da prima del proprio girone. Una vittoria arrivta non senza soffrire, va detto, dato che i danesi si stampano 3 volte su pali e traverse, ma alla fine al triplice fischio basta un gol di uno dei marcatori meno attesi per strappare i tre punti e il pass qualificazione. Goleador di giornata è stato Gabriele Corbo, che di mestiere fa il difensore centrale e i gol, quelli degli avversari, solitamente cerca di evitarli.ha già una storia molto particolare alle proprie spalle. Pur avendo compiuto solo quest'anno 18 anni Gabriele è già un giramondo. Nasce a, inizia a giocare a calcio a 5 anni, cambia subito 4 società nel circondario di Napoli fino ad approdare alprima e allapoi. Qui conosce colui che è diventato il suo agente,, cugino di Mino, che lo porta subito allonell'estate del 2013. Qui cresce e trova sempre più spazio anche nelle selezioni giovanili delle nostre Nazionali.Nelle ultime due stagioni il centrale difensivo è stato a un passo dal cambiare più volte squadra. Ha fatto provini con, con lae anche con iltanto che ci sono sue foto in rete con la maglia dei bavaresi. In estate Raiola lo ha proposto nuovamente a tutti i club e con l'Inter c'è stato un abboccamento concreto nell'ambito dell'affare fra club che ha portato in nerazzurro SamueleLa Primavera sta cercando di risalire dalla seconda alla prima categoria anche grazie a lui e alla ritrovata solidità difensiva, ma l'obiettivo stagionale di Corbo è quello di trovare l'esordio in Serie A. Fin'ora è sempre stato aggregato alla prima squadra allenata da Filippo Inzaghi e facendo la spola fra prima squadra e Primavera l'esordio potrebbe trasformarsi in realtà.