Ivan Cordoba, agente di Cristian Zapata, arriva a Casa #Milan: idea rinnovo con i rossoneri [@86_longo] pic.twitter.com/dW8zE06J6z — calciomercato.com (@cmdotcom) 15 gennaio 2019

GIOCA A

, il gioco più appassionante e divertente del web.

Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.

Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su

Non ha dubbiquando parla di, una delle sorprese più positive delin questa prima parte di stagione: nonostante il contratto in scadenza al termine della stagione, il colombiano ha scalato le gerarchie e si è imposto al centro della retroguardia a suon di prestazioni. Prove di valore evidenziate dal tecnico, ma che non sono passate inosservate anche alla dirigenza rossonera che ora può premiarlo con lao.- Prende corpo infatti l'idea di rinnovare il contratto di Zapata e non è casuale l'arrivo del suo nuovo agente a Casa Milan: difensore e colombiano come lui,. L'ex centrale dell'Inter si è recato nella sede rossonera per incontrare Leonardo e discutere: al vaglio la possibilità diDettagli da definire, ma una cosa è certa: Zapata non ha convinto solo Gattuso ma tutto il Milan,