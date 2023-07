Sta facendo molto discutere l’arrivo, a sorpresa, di Cuadrado all’Inter. Della questione ha parlato anche il connazionale ed ex Inter Ivan Ramiro Cordoba alla Gazzetta dello sport: “Ti auguro il meglio Juangui. So che darai tutto per questa maglia. Ora che la maggior parte dei giocatori sceglie il proprio destino solo in base ai soldi, ti fa onore prendere una decisione più per obiettivi sportivi e per continuare a competere a grandi livelli. Forza Inter”.