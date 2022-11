Intervenuto a Gazzetta.it. l'ex calciatore dell'Inter, Ivan Ramiro Cordoba, ha espresso la propria opinione in merito alla rosa nerazzurra.



"I calciatori devono rendersi conto di quanto sono forti. Non si possono fare partite come quelle contro il Barcellona e poi vivere evidenti cali di prestazione all'improvviso. Penso poi che l'Inter sia rimasta corta come centrali. Non se ne possono avere quattro di ruolo per un reparto in cui si gioca a 3. Nelle squadre vincenti in cui ho giocato, avevamo sempre come minimo quattro centrali per due posizioni, ma siamo arrivati ad averne anche sei. Immagina la concorrenza degli allenamenti: era una guerra continua per giocare o essere titolare. Più la concorrenza è serrata e forte, più il livello sale. Altrimenti ti rilassi. Stefan de Vrij è un esempio di questo meccanismo: è un grandissimo giocatore. Magari se si fosse sentito più in discussione con qualcuno pronto a rubargli il posto, non avrebbe avuto questi cali. Sono dinamiche che conosco perché le ho vissute: questa concorrenza è necessaria".