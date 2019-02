I primi annunci hanno già acceso la luce dei riflettori della musica italiana su Treviso. “Core Festival Aperol Spritz”, la tre giorni di musica ed eventi organizzata da Home che si svolgerà nella Zona Dogana di Treviso dal 7 al 9 giugno adesso rilancia. Ci sarà infatti anche un altro headliner, J-Ax+Articolo 31, che conferma Core Festival Aperol Spritz come il miglior boutique festival capace di interpretare al massimo la musica italiana del momento.



L’area del nuovo festival è la stessa che per nove anni ha ospitato Home Festival, rimangono inalterati i metri quadri e l’organizzazione logistica, dalla zona food & beverage a quella degli espositori e degli show. I palchi saranno cinque e il main stage pulserà di un nuovo concept grafico. “Ci stiamo mettendo tutto il nostro “core” - spiegano gli organizzatori - perché questa nuova creatura riesca a toccare i vostri cuori”.



Dal punto di vista artistico, nei passati giorni erano già stati annunciati, tra gli altri, Salmo, Calcutta, Måneskin, Gemitaiz, Achille Lauro, Emis Killa e Ghemon. Adesso la macchina organizzativa svela un nuovo headliner: J-Ax + Articolo 31.



J-Ax prosegue i suoi festeggiamenti per i 25 anni di una carriera di grande successo e lo fa anche con Dj Jad riunendo gli Articolo 31, band che ha fatto la storia del panorama italiano degli Anni Novanta e che ha fatto scatenare migliaia di persone con le canzoni simbolo L’italiano medio, La mia ragazza mena, 2030, Così com’è, Ohi Maria, pietre miliari di una generazione intera. “Per festeggiare 25 anni di carriera ho pensato una cosa: non voglio prendere per il culo nessuno. E se voglio essere onesto non posso ignorare una parte fondamentale e formativa della mia carriera – i primi 10 anni negli Articolo 31”, così lo scorso settembre J-Ax ha diffuso la notizia esplosiva sui social.



Mentre sui circuiti di vendita on line si registra un boom di richieste di ticket e la campagna social sta registrando decine di migliaia di like, condivisioni e commenti, si rafforza la collaborazione tra Home Entertainment, società che per nove anni ha organizzato Home Festival a Treviso, e Aperol Spritz.



Nell’anno del suo centesimo anniversario, infatti, Aperol Spritz rafforza il proprio sodalizio con Home Entertainment diventando “title sponsor” della prima edizione di “Core Festival Aperol Spritz”. Lo storico aperitivo nato a Padova nel 1919 sceglie così di affiancare il proprio nome a un grande evento musicale, unico nel panorama italiano, che farà della qualità il suo tratto distintivo e che si confermerà come una vetrina d’eccellenza per il Veneto a livello internazionale. Oltre a essere accomunati dal territorio di origine, Aperol Spritz e la manifestazione trasmettono gli stessi valori positivi di condivisione e divertimento genuino aperto a tutti, unendo e creando connessioni tra le persone.



CORE FESTIVAL APEROL SPRITZ - Line Up



Venerdì 7 giugno

CALCUTTA

GHEMON - PINGUINI TATTICI NUCLEARI - MYSS KETA

I MIEI MIGLIORI COMPLIMENTI - BRUNO BELISSIMO - AURORO BOREALO -COSTIERA - JOLLY MARE dj set



Sabato 8 giugno

SALMO - GEMITAIZ

ACHILLE LAURO - LUCHÉ - KETAMA126 - RUMATERA

SXRRXWLAND - DOLA - FUERA



Domenica 9 giugno

J-AX+ARTICOLO 31 - MÅNESKIN - EMIS KILLA

LEO PARI & FRIENDS - DUO BUCOLICO - DAVIDE PETRELLA - NOSTROMO

FOSCO17 - LEE ODIA