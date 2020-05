Tre settimane di assenza che avevano dato il via a speculazioni sulle sue condizioni di salute, ora Kim Jong-un è riapparso: per la prima volta dopo 20 giorni i media ufficiali della Corea del Nord hanno pubblicato le immagini del leader politico, che venerdì ha presenziato all'apertura di una fabbrica di fertilizzanti a Sunchon, a nord di Pyongyang. Kim, riporta l'agenzia KCNA, ha visitato a lungo la fabbrica e mostrato soddisfazione per lo sviluppo dell'industria chimica.



L'ultima apparizione pubblica ufficiale e documentata di Kim risaliva all'11 aprile, mentre era stato assente il 15 aprile all'anniversario della nascita del nonno e fondatore della nazione Kim Il-sung: da allora si erano diffusi rumors su condizioni di salute molto gravi e, addirittura, di un suo presunto decesso con tanto di foto, risultate poi fake.