Il leader di Pyongyang, Kim Jong-un, è in gravi condizioni dopo un intervento chirurgico. Lo sostiene la Cnn citando fonti dell'intelligence Usa. Kim Jong-un, la cui salute sarebbe peggiorata negli ultimi mesi a causa di tabagismo, obesità ed eccesso di lavoro, avrebbe subito un intervento cardiovascolare il 12 aprile. Kim Jong-un. Dopo la pubblicazione della notizia del network americano è arrivata la smentita di Pyongyang: "Il leader nordcoreano non è malato né in gravi condizioni", riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap citando fonti ufficiali