Il vice dello squalificato Paulo Bento, Sergio Costa ha guidato la Corea del Sud nel successo contro il Portogallo. Queste le sue parole dopo il passaggio agli ottavi di finale nei Mondiali in Qatar. "Siamo molto felici. Lo abbiamo meritato per tutto quello che abbiamo fatto nelle tre partite. Il risultato con il Ghana è stato tremendamente ingiusto, con l'Uruguay abbiamo giocato nel migliore dei modi. Siamo una grande selezione, siamo riusciti a realizzare il nostro piano di gioco e raggiungere quello che era un nostro obiettivo. Questa vittoria è per tutto il popolo coreano, che ci sostiene molto, per il nostro giocatori e per mister Paulo Bento. Il finale è stato imprevedibile e lì abbiamo sofferto molto, tutti insieme. È una prerogativa di questa squadra, la sofferenza e anche la personalità".