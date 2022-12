Corea del Sud-Portogallo (calcio d'inizio alle ore 16 italiane in diretta su Rai1 e RaiPlay) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo H ai Mondiali in Qatar. Si gioca all'Education City Stadium di Doha. Già certi della qualificazione agli ottavi di finale, Cristiano Ronaldo e compagni sono in testa a punteggio pieno con 6 punti. Allenati dal portoghese Paulo Bento, gli asiatici sono ultimi con 1 punto insieme all'Uruguay, che sfida il Ghana a quota 3 in classifica.



PROBABILI FORMAZIONI



COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Cho Gue-sung. CT: Paulo Bento.



PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Ruben Neves, William Carvalho; Bruno Fernandes, Joao Felix, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo. CT: Santos.



Arbitro: Facundo Tello, assistenti Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade, Maguette Ndiaye quarto uomo, Gallo e Soto al Var.