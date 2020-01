Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, sbotta dopo il ko contro la Fiorentina. Nel mirino i cori dei tifosi viola ai danni di Gasperini, che già ieri ha fatto sentire il suo disappunto. Queste le prole di Percassi riportate da Tuttosport: "I cori contro il mister? Incivili, disgustosi, insopportabili. Una cosa indecente, sono andati avanti per tutta la partita e sono stati chiaramente ascoltati a più riprese in tv. l'arbitro doveva sospendere la partita, come accade quando dagli spalti si levano ululati razzisti. Se fosse successo a Bergamo, immagino che cosa si sarebbe detto di Bergamo e dei bergamaschi. G​asp ha reagito nel modo giusto, l’Atalanta è al suo fianco perché a Firenze è stato toccato il fondo".