I cori dei tifosi della Roma durante la festa con il bus scoperto hanno causato qualche grattacapo a Zaniolo che ha da poco lasciato la Nazionale ufficialmente per problemi alla caviglia. Il 22, riferisce La Repubblica, avrebbe sorriso di fronte a questi canti dedicati a lui e a Zaccagni, giocatore della Lazio. I due, però, militano insieme in Nazionale, ed è stato Roberto Mancini ad intervenire, a quanto riferisce il quotidiano. Il ct avrebbe infatti rimproverato il classe ’99, e avrebbe sottolineato di non essere più disposto ad accettare altri comportamenti fuori dalle righe, soprattutto nel contesto di una profonda mancanza di rispetto nei confronti di un compagno azzurro.