Cori discriminatori contro Guardiola: Real Madrid, parte del Bernabeu chiusa con sospensiva

, ma solo se questi faranno registrare episodi come quello rilevato in occasione dell'ultima gara di Champions League contro il Manchester City.Una parte degli spalti dello stadio aveva intonato slogan omofobi contro l'allenatore degli inglesi. È prevista anche una multa di 30.000 euro, ma la sanzione più impattante è quella che prevede l'interdizione di almeno 500 posti dello stadio nella prossima partita che il Real Madrid giocherà in casa in una competizione europea. Questo provvedimento è sospeso, cioè diventerà effettivo solo se nell'arco di due anni da oggi si verificheranno nuovamente episodi del genere.

Nessuna chiusura, quindi, per la prossima partita che gli uomini di Carlo Ancelotti dovranno giocare al Bernabeu per gli ottavi di finale di Champions, il derby della Capitale spagnola contro l'Atletico Madrid di Simeone, il 4 marzo alle 21.