Un altro brutto episodio di razzismo tocca la Serie A. Nella sfida tra Lecce e Lazio, Lameck Banda e Samuel Umtiti sono stati bersaglio di diversi cori razzisti provenienti dal settore ospite. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Fifa Gianni Infantino, che su Instagram ha scritto: “Solidarietà a Samuel Umtiti e Lameck Banda. Gridiamolo forte e chiaro: NO AL RAZZISMO! Che la stragrande maggioranza dei tifosi, che sono brave persone, si alzino per zittire tutti i razzisti una volta per tutte!”.