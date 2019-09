Nel corso del primo tempo, dopo un contrasto in mezzo al campo dopo il quale è stato ammonito Zaniolo, i sostenitori biancocelesti hanno fatto partire il coro “La mamma di Zaniolo è una p…”. Nel post partita è arrivata la risposta sui social di Francesca Costa: “Agli insulti cantati da individui così educati, di cui le madri saranno orgogliose, tu hai risposto sul campo nel miglior modo possibile. E la mamma di Zaniolo è così orgogliosa di essere tua mamma che non serve dire altro. Avanti così, tu sei vita”. Non è tardato ad arrivare il commento di Nicolò, che ha risposto con i cuori alla mamma.