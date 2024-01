Cori razzisti a Maignan, individuato un tifoso dell'Udinese grazie a video social

C'è un primo indagato per i cori razzisti a Mike Maignan durante Udinese-Milan, match della 21ª giornata di Serie A disputatosi sabato sera. Si tratta di un tifoso della squadra friulana, riferisce Il Corriere della Sera, che ha urlato ripetutamente insulti razzisti al portiere rossonero.



COSA RISCHIA - L'uomo verrà daspato e rischia di non mettere mai più piede nello stadio della sua squadra. Una sanzione in linea con i provvedimenti annunciati dal dg dell'Udinese Franco Collavino: "Vogliamo escludere a vita questi razzisti".



CASO MAIGNAN, DG UDINESE: 'NON CI SONO STATI CORI, MA VOGLIAMO ESCLUDERE A VITA DALLO STADIO QUESTI RAZZISTI'



SOCIAL DECISIVI - E' stato individuato grazie alla visione di uno dei tanti video postati sui social da altri tifosi dell'Udinese durante e subito dopo la fine della partita.



CONTRIBUTO UDINESE - La Digos di Udine ha accelerato sulle indagini e grazie anche al contributo del club dei Pozzo, che ha subito messo a disposizione degli inquirenti tutti i video di cui era in possesso, è riuscita a individuare e identificare il primo dei responsabili degli insulti che ha portato alla sospensione della partita nel primo tempo.



CASO MAIGNAN: COSA RISCHIA L'UDINESE



RISPOSTE FORTI - Maignan aveva auspicato risposte forti da parte delle autorità competenti, un concetto ribadito anche ieri con un eloquente post sui social: "Udinese, spettatori, Procura: se non farete niente, sarete tutti complici".



