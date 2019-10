La Uefa ha ufficializzato la sanzione nei confronti della Federcalcio bulgara per le intemperanze e gli episodi di razzismo di alcuni suoi sostenitori in occasione della partita contro l'Inghilterra dello scorso 14 ottobre. Due partite da disputare a porte chiuse e una multa di 84.000 euro per il comportamento razzista dei suoi tifosi, per aver disturbato l'esecuzione degli inni nazionali, per lancio di oggetti in campo e per i saluti romani mostrati dai maxischermi. Un atteggiamento che aveva portato alla sospensione della partita in due occasioni nel corso del primo tempo.



La Bulgaria disputerà il prossimo match interno a porte chiuse, con la seconda sospesa dalla condazionale per i prossimi due anni.