Juventus-Inter senza i tifosi della Curva. Un'ipotesi che potrebbe diventare realtà oggi, almeno secondo quanto scrive Il Mattino. La decisione del Giudice Sportivo è attesa oggi, per il derby d'Italia in programma il 7 dicembre il club bianconero rischia di fare a meno del tifo più caldo per i cori razzisti e discriminatori contro il Napoli che si sono sentiti durante l'ultima sfida casalinga contro la Spal. La Juventus era già recidiva, per questo motivo la squalifica è molto probabile.



FERMANO LE PARTITE - I cori di discriminazione sono diventati troppo spesso frequenti e c'è necessità di dargli un freno. Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in quest'ottica è stato chiaro: "Ho parlato con Nicchi e Rizzoli sabato sera e li ho invitati all'applicazione rigida del protocollo. Capisco le esigenze legate a equilibri diversi, ma ci sono norme chiare: l'arbitro fa fare il primo annuncio, poi il secondo e al terzo si va nello spogliatoio. Noi possiamo sospendere la partita, non interromperla perché questo è demandato alle forze di pubblica sicurezza".