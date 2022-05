Il Nizza deve ricorrere ad un comunicato ufficiale per dissociarsi da alcuni cori che si sono sentiti stasera all'Allianz Riviera durante la gara contro il Saint-Etienne: i tifosi rossoneri hanno preso di mira il povero Emiliano Sala, attaccante del Nantes morto in un incidente aereo anni fa.



"L'OGC Nice condanna con la massima fermezza il coro su Emiliano Sala che si è sentito mercoledì sera all'Allianz Riviera. Il club non riconosce i propri valori né quelli dell'intera famiglia rossonera in questa impensabile e abietta provocazione di una minoranza dei suoi sostenitori. OGC Nice invia il suo sostegno alla famiglia e ai cari di Emiliano Sala".