Insieme. Dall'inizio alla fine, dalla prima all'ultima giornata. Come ribadito in conferenza stampa da Stefano Pioli, il segreto della stagione esaltante del Milan sta nell'unione e la parola chiave per centrare il bersaglio scudetto è una soltanto: coesione. La squadra è partita nel pomeriggio per Reggio Emilia, abbracciata dall'entusiasmo dei tifosi, accorsi a centinaia per l'ultimo saluto alla squadra, prima dell'esodo di domani in terra emiliana.Il Milan è al completo, almeno metaforicamente. Per l'ultima trasferta della stagione sono partiti tutti, infortunati compresi. Insieme, ancora una volta, per far gruppo verso l'ultima battaglia, che potrebbe significare tricolore.