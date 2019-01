Il trequartista della Roma Ante Coric fa chiarezza. In mattina sono state pubblicate le dichiarazioni del padre ai media croati ora è lui a prendere parola tramite il suo account Instagram: “Le dichiarazioni attribuite a mio padre, per cui saremmo stati costretti ad accettare la Roma, non sono mai state rilasciate né da lui né da me. Sono stato onorato sin da subito dell’opportunità di vestire la maglia della Roma e il mio obiettivo è continuare a farlo più a lungo possibile. So che dovrò continuare a lavorare duramente per ottenere questo scopo. Forza Roma”.