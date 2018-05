Ante Coric e la Roma, adesso ci siamo per davvero. Perché il gioiello croato classe '97, trequartista nato con capacità di giocare anche mezz'ala, è in dirittura d'arrivo in giallorosso dopo mesi di trattativa impostata dal ds Monchi e che vi abbiamo raccontato su queste colonne. Proprio in queste ore la Roma sta lavorando sui dettagli finali dell'operazione con la Dinamo Zagabria e preparando il contratto di Coric, fino al 2023, con tanto di visite mediche programmate a breve giro.



CIFRA DECISA - La cifra sarà leggermente inferiore ai 10 milioni di euro. La Roma conta di chiudere attorno a 7/8 milioni totali più bonus, proprio quest'ultimo aspetto manca nel dettaglio per poi poter definire tutto. Coric ha già detto sì da tempo e sta preparando il viaggio per la Capitale, rassicurato anche sulla qualità che gli riconosce Eusebio Di Francesco che lo ha già visto giocare. E adesso sì, la Roma è al traguardo per Coric. Fiduciosa per prenderlo - anche ufficialmente - molto presto.