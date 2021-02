Nuova avventura per Ante Coric. Il centrocampista croato, portato a Roma da Monchi due anni e mezzo fa, era appena rientrato a Trigoria. Coric si allenava da solo da qualche settimana ma da oggi è un nuovo giocatore dell'Olimpia ​Ljubljana. Lo ha ufficializzato lo stesso centrocampista su Instagram.visto che il mercato in entrata in Slovenia era ancora aperto. Il 23enne era costato 6 milioni ai giallorossi ma ben presto si era capito che il paragone con Modric in patria era stato alquanto prematuro.L’ufficialità è arrivata sul sito del club sloveno insieme alle parole del calciatore: “Mi sento benissimo. Sono contento di essere venuto a Olympia.. La squadra è brava e, soprattutto, il gioco è il vero calcio. Ho già incontrato i ragazzi e posso dire che siamo andati molto d’accordo”.​