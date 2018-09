Il nuovo allenatore del Brescia (serie B), Eugenio Corini ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Sono molto emozionato, oggi qui come ieri per il primo allenamento. Ringrazio tutte quelle persone che nel corso della mia carriera mi hanno formato come uomo e come allenatore. Tornare a casa ha un sapore speciale, io abito in provincia e so cosa significa indossare la maglia del Brescia. Provo sensazioni di gioia e responsabilità per l'incarico che mi hanno affidato il presidente Massimo Cellino e il direttore Francesco Marroccu. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, non possiamo più perdere tempo. Ho visionato il Brescia in più partite, conosco molti giocatori e questo può essere un vantaggio. Non vedo l'ora di debuttare, lavoreremo molto intensamente in questi giorni per essere pronti a sfidare al meglio il Carpi sabato in campionato".