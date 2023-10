Erjona Sulejmani via social ha risposto per le rime a Fabrizio Corona. L'ex di Dzemaili e tifosa interista si è scagliata contro l'ex paparazzo. Il motivo? Aveva accusato la bellissima modella di una relazione con Alessandro Basciano, additandola come il motivo della rottura tra il corteggiatore di Uomini e Donne e l'ormai ex compagna, Sophie Codegoni. Erjona, che si è sempre fatta riconoscere non solo per le forme bombastiche ma anche per il carattere, ha risposto così: "Mi dispiace per Corona che sia rimasto indietro di due anni con i tempi, ma nella vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli! Prima di inventare cazz... per favore informatevi e non mettete la gente dentro questo circo". Protagonista del gossip nostrano, la bellissima Erjona è sempre uno spettacolo per gli occhi e queste foto lo testimoniano.



