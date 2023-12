Altra giornata di processi e incontri in tribunale per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona oggi protagonista a modo suo dell'inchiesta-scandalo sul calcio scommesse che ha visto coinvolti calciatori del calibro di Fagioli, Tonali e che ha visto la Procura della Repubblica indagare e interrogare altri giocatori come Florenzi e Zaniolo.



Al'uscita delle aule del Tribunale di Milano Corona si è concesso agli organi di stampa presenti per una breve dichiarazione, questa quella riportata da LaPress: "Le stesse persone che sono finite sui giornali e hanno detto che avrebbero querelato, hanno provato ad acquistare il materiale prova del gioco d’azzardo da me attraverso persone malavitose della "malavita Romana". L’abbiamo segnalato alla Procura".



Queste, invece le parole all'entrata: "Sul calcio scommesse noi faremo su una piattaforma inglese, nomi e cognomi di tutti i calciatori e della malavita coinvolta. Ora un giornalista che fa indagini sulla malavita nel calcio può essere socialmente pericoloso? Mi pare un controsenso”