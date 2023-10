Altra gaffe di Fabrizio Corona dopo la denuncia (senza seguito di indagine) per Zalewski. L'ex re dei paparazzi ha pubblicato sul proprio sito d'informazione Dillinger News, un video che ritrae"Starà solo guardando o sta scommettendo, di certo non vede la partita". Un segreto di Pulcinella.L'attaccante iraniano, infatti, non ha mai nascosto la propria passione per i cavalli tanto da aver preso parte a diversi eventi all'Ippodromo di CapannelleCorona, dopo aver utilizzato parole come "clamoroso" per enfatizzare la pubblicazione del video e di conseguenza avendo fatto scatenare (contro sé stesso) i social, ha ritrattato.L'ultimo post pubblicato sulla pagina Instagram di Dillinger News recita infatti: "Nessuno ha accusato Azmoun di essere uno che scommette.Questo giocatore è stato pagato 12,5 milioni di euro dalla Roma, non gioca e siede in tribuna. Ma fa impressione il fatto che, invece di guardare la sua squadra impegnata sul campo, guarda... le corse di cavalli. E come lui decine di altri giovani milionari del pallone, rapiti dallo schermo di uno smartphone: cavalli, black jack, poker. Tutto lecito dal punto di vista penale? In alcuni casi sì, in altri ni in altri ancora no. Ma dal punto di vista morale? Attenti la ludopatia è un problema serio". Una giustificazione che non convince. Un presunto scoop davvero senza senso.