l'ex fotografo ha risposto in tv alle, la quale lo aveva accusato via social di ritenere il figlio Carlos “una macchina da soldi e una merce di scambio”. Ospite di ‘Live – Non è la D’Urso’ ha spiegato: “Carlos è maggiorenne e ha deciso di vivere con il padre. Ci manca molto Nina e siamo dispiaciuti che lei non possa condividere questo nuovo pezzo di vita con noi. Ci abbiamo provato in tutto i modi, la nostra porta è sempre aperta per aiutarla quando lei vorrà un aiuto. Non entro in polemica perché adesso lei non è capace di dare giudizi sereni. Non inizio con frasi e Storie su Instagram. Sono cose che non fanno bene a Carlos, che come mostra l’estetica del suo corpo e della sua mente ha ritrovato la serenità.Ora inizia l’ultimo anno di liceo ed è sereno. Nina in questo momento non sta bene, ha passato bruttissime cose. Io avrei voluto avere un padre come sono stato io con Carlos Maria. Vorrei che tutti i padri fossero così. Queste cinque persone che sono dei giornalisti e che dovrebbero scrivere di cose serie, mi dovrebbero fare i complimenti per come ho cambiato mio figlio, per come ho salvato mio figlio. Mi dovrebbero fare i complimenti per il padre che sono nonostante tutto quello che ho passato”.Guardando gli ultimi scatti della Moric su Instagram però non ci si accorge di quello che dice Corona, anzi: si tratta probabilmente di una tristezza solo interiore, dato che