Fabrizio Corona dovrà tornare in carcere. È questo quanto appurato dal Tribunale di Milano che ha condannato a 7 mesi di reclusione l'ex-re dei paparazzi per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento nel momento in cui lo scorso 11 marzo 2021 il Tribunale di Sorveglianza aveva deciso che doveva rientrare in carcere. Ricevuta la notizia Corona all'epoca non reagì bene. Prima aveva protestato ferendosi alle braccia, poi urlato contro la polizia e infine aveva spaccato un vetro dell'ambulanza che era arrivata sotto casa per portarlo in ospedale. Le scene erano state tutte documentate in alcuni video. Gli avvocati di Corona hanno chiesto che la pena sia convertita in sanzione pecuniaria.



ZANIOLO, FLORENZI E ALTRI 4 - E fuori dall'aula del Palazzo di Giustizia di Milano, dopo l'udienza cha ha portato alla condanna a 7 mesi Corona ha rilanciato le accuse sul caso calcio-scommesse da lui fatto esplodere ormai qualche mese fa. "Ieri ho acquisito un audio lampante che pubblicherò tra una decina di giorni con le prove della colpevolezza di Zaniolo che gioca e di altri 4 calciatori. Sono quattro nomi diversi da quelli che ho già fatto. Tra loro c’è un certo ‘Ale Dubai’ che è il soprannome di Florenzi. Questo caso non è finito".