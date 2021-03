Fabrizio Corona deve tornare in carcere per ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Milano che gli ha revocato il differimento pena in detenzione domiciliare. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, l’ex agente fotografico, ha spiegato il suo legale “appena glie lo ho comunicato, si è ferito ai polsi. Ora sono qua con lui e abbiamo chiamato l’ambulanza“.



Corona ha infatti pubblicato su Instagram un video con il volto sporco di sangue in cui attacca il presidente del collegio della Sorveglianza Marina Corti e il sostituto pg Antonio Lamanna: “Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l’inizio. Quant’è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Vergogna".