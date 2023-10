Il primo nome fatto da Fabrizio Corona nell'ambito dello scandalo scommesse è quello di Nicolò Fagioli della Juventus. Sul canale telegram dell'ex paparazzo c'è un audio da parte del suo informatore che spiega: "So anche a chi Fagioli deve parecchi soldi. Ti assicuro che qui a Roma il banco non è solo in mano a malavitosi. Un cantante/dj ha un banco di scommesse molto importante nella Capitale. So che faceva giocare alcuni giocatori tipo Fagioli che adesso gli deve 70mila euro".



ACCUSA ALLA JUVE - Intervenuto su Radio Radio, Corona ha aggiunto: "Quando è uscita la notizia la Juventus non lo ha portato in America fingendo un infortunio ed omettendo il suo problema, quindi ha fatto un illecito. Doveva obbligarlo a denunciarsi".