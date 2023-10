Fabrizio Corona alla trasmissione "Avanti Popolo", il nuovo talk show di Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo, ha parlato della sua inchiesta: "Io metto la faccia in un lavoro sporco. Io non sono un giornalista, io sono un ricercatore di notizie.. Ho un intuito giornalistico, è un dono che mi ha dato mio padre. Fare questa inchiesta mi dà una marea di problemi. Io nella mia follia totale dicoQuest'inchiesta sarebbe partita a prescindere dalle notizie che ho dato. L'inchiesta c'era già. Non ho spifferato. Altri hanno fatto questo. Non sono una persona che parla. Ho un codice etico che mi ha insegnato la galera. Potete dire ciò che volete. L'inchiesta neanche ve l'immaginate"."Ci sono due calciatori, non un'indagine. Due giocatori hanno confessato. Sono colpevoli. Spalletti manda gridi di battaglia,. Avrei utilizzato giocatori esordienti"."Il primo agosto, quando io pubblico la notizia di Fagioli, che è un caso a parte rispetto agli altri, la Juve lo ha tolto dalla lista dei convocati per la tournée in America perché sapeva. Tutti sapevano, giocatori, procuratori, società. La Juve prima non lo fa giocare, dopo va dalla Figc e parla con il giocatore, chiedendo di autodenunciarsi. Le persone alle quali Fagioli doveva soldi sono andati fuori dal ritiro di Vinovo. Fagioli è il caso più drammatico di questa vicenda. Fagioli è il primo caso di un ragazzo veramente malato di ludopatia. E' sempre stato malato di scommesse. In tre mesi si è indebitato per oltre un milione di euro. Fagioli doveva prendere tre anni, il fatto che lui abbia parlato e patteggiato non significa".Durante la trasmissione, Corona ha portato la testimonianza diretta della sua fonte che ha preferito celare la sua identità. La riportiamo di seguito. "Abbiamo giocato insieme alla Cremonese. Giocava già lì, era giovanissimo ed era partito così, con canali legal"."Società e procuratori sapevano. Sapevano tutti. Lo sapeva il procuratore di Fagioli, così come lo sapeva il procuratore di Zaniolo, che gli ha prestato dei soldi. I procuratori hanno un interesse personale, pensano ai loro soldoni. Lo abbiamo visto anche con Mancini che è andato in Arabia, è solo una questione di soldi. Il vero calcio non è c'è più".