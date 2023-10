Fabrizio Corona è stato di parola. Dopo la conferma sulle indagini relative al centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, che ha confessato di scommettere e collabora dal 30 agosto con la Giustizia, attraverso il sito Dillingernews l'ex re dei paparazzi ha fatto i nomi di altri due nazionali italiani che giocano all'estero e, sostiene Corona, giocano pure d'azzardo: Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. I centrocampisti di Aston Villa e Newcastle avrebbero scommesso sulle proprie squadre in passato, addirittura Zaniolo sulla Roma mentre era in panchina e su una partita di Coppa Italia in corso. "Nel corso della prossima settimana tutte le prove documentate con audio e nomi", ha chiosato Corona. Giova ricordare che nessuno dei due calciatori è stato iscritto nel registro degli indagati ed entrambi si sono allenati regolarmente con la Nazionale impegnata sabato e martedì contro Malta e Inghilterra.



INTERVIENE LA QUESTURA - Corona successivamente ha scritto: "È venuta a prendermi la polizia a casa. Sto andando in Questura a Milano". Nella storia successiva, infine, ha fatto sapere che andrà in questura come persona informata sui fatti. Al momento non si registrano prese di posizione da parte di giocatori o club, presenti o passati. Le sanzioni, come nel caso di Fagioli, andrebbero da una multa da 25mila euro a 3 anni di squalifica da parte della Giustizia Sportiva. E' chiaro che le squadre attuali, Newcastle e Aston Villa, sarebbero estremamente danneggiate dopo gli affari estivi, che hanno mosso e muoveranno bonus compresi più di 100 milioni.