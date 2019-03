L'ex re dei paparazzi Fabizio Corona è intervenuto durante la trasmissione radiofonica di “Show Food” in onda oggi sulle frequenze di Radio radio dove è tornato a parlare del controverso rapporto con l'attuale dirigente della Roma Francesco Totti. "È un brav’uomo, l’unica vera bandiera degli ultimi trent’anni. Ai calciatori ora non frega più un ca**o del calcio, gli importa solo dei soldi - le parole del fotografo che ha poi proseguito - Totti al lavoro con me? Per me dovrebbe fare l’attore, non il dirigente, dovrebbe lavorare nello spettacolo"