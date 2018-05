Non è da un calcio di rigore che si giudica un giocatore. E Francesco De Gregori lo ha spiegato più che bene. E infatti non si vuole assolutamente giudicare Igor Coronado, la fantasia del Palermo, il 10, il giocatore più forte di questa Serie B, quello che ha maggiormente impressionato compagni e avversari. Si vuole giudicare, e criticare, però, una squadra, quella rosanero, che poteva, e doveva, vincere questo campionato. Mettere al sicuro la promozione diretta in A già tempo fa. E invece...



DELUSIONE! - E invece no. Invece la squadra è inciampata su infortuni e incomprensioni tattiche, societarie e di mercato: tormentone Nestorovski a gennaio, l'arrivo di Moreo, le cessioni di Cionek e Monachello, una squadra che a febbraio si è ritrovata indebolita. Il primo posto, l'ultima volta, è stato raggiunto alla 21esima giornata, poi sempre in zona playoff, senza però riguadagnare posizioni importanti. Il secondo posto è, nonostante tutto, ancora fattibile: a meno 3 dal Frosinone, col Parma di mezzo, se dovesse arrivare a pari punti coi ciociari guadagnerebbe la Serie A diretta. Ci vorrebbe il miglior Palermo. Ma qual è?



SE SBAGLIA LA STELLA... - Doveva essere l'anno di Nestorovski, rimasto in B per risalire subito in A e rifare quello che Pazzini aveva fatto lo scorso anno per e con il Verona. E invece no. E' stato quello di Igor Coronado, preso dal Trapani, dove lo aveva portato Cosmi pescandolo da Malta, pronto a fare il salto in Serie A: fa niente se ha sbagliato il rigore oggi, il 10 brasiliano ha trascinato la squadra dall'inizio. Nessuno ha giocato più di lui (38 gare, 9 gol e 10 assist), nessuno ha inciso più di lui: Stellone lo aveva visto stanco, ma non poteva rinunciare alla sua qualità in un momento così. Eppure, col Cesena, in casa, è finita 0-0. Coronado merita comunque la A, questo Palermo invece no.



