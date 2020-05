Nel mondo un giovane su cinque ha smesso di lavorare dall'inizio della pandemia di Covid 19, mentre chi ha mantenuto l'impiego è soggetto ad una riduzione dell'orario di lavoro pari al 23 per cento. Lo dice l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo), in un rapporto appena pubblicato, che Repubblica ha potuto visionare in anteprima. Nel mondo, sono circa 267 milioni, ossia uno su cinque, i giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione. "La crisi economica del Covid 19 sta colpendo i giovani, soprattutto le donne, più duramente e più velocemente di qualsiasi altro gruppo di lavoratori. Se non interveniamo in modo significativo e immediato per migliorare la loro situazione, le conseguenze di questa pandemia potrebbero durare per decenni. Se il talento e l'energia dei giovani vengono sprecati a causa della mancanza di opportunità o di competenze, il futuro di tutti noi sarà danneggiato e sarà molto più difficile ricostruire un'economia più sostenibile dopo il coronavirus", spiega Guy Ryder, direttore generale dell'Ilo.