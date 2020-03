​Non si placa l'allarme Coronavirus in Italia: di seguito tutti gli aggiornamenti ora per ora sulla situazione nel nostro paese:



10.15 - Gli Stati Uniti, dove ieri si è registrata la prima vittima per coronavirus, hanno annunciato di aver alzato l'allerta al massimo livello (4, ossia "non viaggiare") per le zone d'Italia più colpite. Una decisione che ha spinto l'American Airlines a sospendere fino al 24 aprile tutti i voli da e per Milano, dall'aeroporto Jfk di New York e da quello di Miami​



10.00 - Salgono a 50 i guariti in tutta Italia, ma salgono anche i decessi: erano 21 venerdì, ora siamo a 29: si tratta di altri 8 anziani, 5 uomini e 3 donne, di età compresa tra i 79 e i 90 anni. Tutti gli 8 nuovi decessi — 6 in Lombardia (4 uomini e 2 donne) e 2 in Emilia-Romagna (un maschio e una femmina) — «sono collegati al focolaio lombardo», fanno sapere dalla Protezione civile. Sui 1.128 casi di positività accertati in totale in Italia, 615 finora riguardano la Lombardia, 217 l’Emilia-Romagna, 191 il Veneto. .