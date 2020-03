Il mondo è alle prese con l'allarme Coronavirus: gli aggiornamenti.​



11.30 - In Italia frenano i contagi: lunedì l'incremento dei malati è stato del 16% (258 casi in più) a fronte dell'aumento del 50% registrato il giorno prima. Di questi, inoltre, il 50% è asintomatico (o con sintemi lievi) e in isolamento domiciliare, il 40% è ricoverato con sintomi e solo il 10% in terapia intensiva. "Un dato confortante" dice il commissario Angelo Borrelli



11.00 - ​Il commissario della Protezione Civile, Angelo Borrelli ha diramato il consueto report con gli aggiornamenti dei numeri relativi alla diffusione del Coronavirus nel nostro paese. Sono 1.835 malati di cui 927 sono in isolamento nella propria casa, 742 ricoverati con sintomi e 166 in terapia intensiva. Sono 149 i guariti, 52 i decessi.



10.45 - Di positivo, ha spiegato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, c’è che "circa il 50% dei nuovi infetti è asintomatico“. Le Regioni coinvolte sono 15, più la provincia autonoma di Bolzano.



10.00 - Al tampone è stato sottoposto in via precauzionale anche Papa Francesco. Il Santo Padre nei giorni scorsi era stato costretto ad annullare i suoi impegni a causa di una sindrome influenzale, ma l’esito del tampone per il Coronavirus è stato negativo.​



CONTENERE E' POSSIBILE - ​Il direttore generale dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) Tedros Adhanom Ghebreyesus predica calma sul coronavirus: "Contenere il Covid19 è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i paesi"