Il bollettino della Protezione Civile: oggi si registra un incremento di 1984 positivi, per un totale di 102.253 malati in Italia. Sono 431 i morti in più di ieri (dato più basso dal 19 marzo), mentre il numero totale dei guariti sale a 34.211 (+1677). In calo i ricoveri (-297) e le terapie intensive (-38)​