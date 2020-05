La diffusione del Coronavirus è in fase di rallentamento. Resta però il pericolo, dato che il virus è tutt'altro che sconfitto. C'è bisogno di rispettare le normative e stare molto attenti.



Bisogna tenere comunque d'occhio uno dei punti più importanti per quanto riguarda la diffusione, ovvero i numeri. Ecco i dati aggiornati della Regione Campania nelle ultime 24 ore:



TEST EFFETTUATI OGGI: 3.360

TEST POSITIVI: 6

TEST NEGATIVI: 3.354



TOTALE POSITIVI: 4.755

TOTALE TEST: 175.466



I numeri fanno ben sperare per le prossime settimane, anche se oggi sono stati effettuati nettamente meno tamponi rispetto alla giornata di ieri.