Primi sei contagi da coronavirus in Italia: un 38enne residente a Codogno e nato a Castiglione d'Adda, in provincia di Lodi, ricoverato da mercoledì sera a Codogno, è risultato positivo al test del coronavirus. Secondo repubblica.it positivi ai test anche sua moglie - che è incinta all'ottavo mese - e uno stretto conoscente, entrambi ricoverati in isolamento al Sacco di Milano.



L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera parla così: "Il paziente ricoverato al Sacco sta bene e la situazione della moglie del primo ricoverato è positiva. Abbiamo da subito cercato di individuare i contatti di questa persona. La sua situazione per il contagiato 38enne è degenerata velocemente. Quando in terapia intensiva, solo in quel momento, di fronte alle domande insistenti dei sanitari, sua moglie ha raccontato dei diversi incontri con colleghi provenienti dalla Cina. Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d'Adda, di Codogno e di Casalpusterlengo, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali".



Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l’indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio.



Il premier Conte getta acqua sul fuoco: "La linea di massima precauzione adottata dall'Italia sulla vicenda Coronavirus ci consente di scacciare via qualsiasi allarmismo sociale e qualsiasi panico. Dovete fidarvi di quelle che sono le indicazioni ufficiali del ministero della Salute, abbiamo un comitato tecnico scientifico che ci offre la base tecnica e scientifica di valutazione. Ovviamente un attimo dopo, conseguentemente - ha detto ancora Conte - adottiamo tutte le iniziative e le indicazioni anche sul piano politico che sono necessarie per la popolazione. Siamo già a livello di massima precauzione".



Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli ha dichiarato all'Ansa in vista del prossimo turno di campionato in Serie C: "La situazione è monitorata costantemente, siamo in stretto collegamento con le autorità preposte".