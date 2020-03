Da Higuain a Thiago Silva, passando per Cavani e Neymar. Fuga in Sudamerica per tante stelle del calcio dopo la pandemia di coronavirus, ma rientrare in Europa in tempo per l'eventuale ripresa dei campionati potrebbe essere un problema. A lanciare l'allarme Matthieu Barandas, avvocato specialista in diritto dello sport, dalle pagine de L'Equipe, soffermandosi in particolare sulla situazione del calcio francese: "Oggi c'è tanta incertezza per un giocatore che va in Brasile come per un giocatore che va in un altro paese Schengen. Semplicemente perché la griglia analitica del vecchio mondo, quella di una libera circolazione delle persone, non viene più utilizzata oggi. I confini sono chiusi e riapriranno solo in base all'evoluzione della pandemia in ciascun paese. Quindi sarà davvero caso per caso. Una domanda interessante da un punto di vista legale è che il giocatore che se ne va potrebbe essere in colpa se non è in grado di tornare. Consiglierei loro di non divertirsi a partire senza autorizzazione, altrimenti la loro responsabilità potrebbe essere assunta. Perché non siamo qui in una logica di diritto di recesso - il diritto che consente ai lavoratori di dire "Mi ritiro dal mio lavoro se la mia salute è in pericolo". Lì, queste partenze obbediscono a una logica di conforto. In questi tempi in cui si chiedono così tanti sacrifici alle popolazioni, può essere particolarmente sgradito fare questo tipo di deroga e la loro attività difficilmente può essere vista come essenziale".