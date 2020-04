Alle ore 20.20 il Premier Giuseppe Conte prenderà la parola in conferenza stampa da Palazzo Chigi per illustrare agli italiani il nuovo Dpcm sulla fase 2: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il 4 maggio dovrebbero prendere il via agli allenamenti individuali, mentre è ancora in fase decisionale se dare il via anche a quelli di gruppo dal 18 oppure se aspettare ulteriormente.