L'emergenza Covid non si ferma, continuano ad esserci nuovi casi. Tra le regioni più colpite c'è la Campania, che è da poco diventata zona arancione in seguito all'aumento dei contagi.



Questo il bollettino di oggi: su 22.416 test 2519 sono risultati positivi. Di questi 171 sintomatici e 1881 asintomatici. 1779 sono guariti e 11 sono deceduti (9 nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza ma registrati ieri).