Anche l'Atletico Madrid ricorre al taglio degli stipendi per giocatori, staff tecnico e dirigenti per l'emergenza coronavirus: "Una situazione così grave ci costringe a prendere decisioni difficili quanto necessarie per il bene della società - scrive il CEO dei Colchoneros Miguel Gil Marin in una lettera ai soci - Siamo obbligati a richiedere ufficialmente l'apertura di un Erte per quei professionisti che, a causa dello stato di allarme dichiarato nel Paese, non possono svolgere in tuitto on in parte il loro lavoro. Ciò riguarda sia i dipendenti che i giocatori e i tecnici dei nostri team. Stiamo lavorando per ridurre al minimo l'impatto della misura e limitarla a ciò che è strettamente essenziale".​