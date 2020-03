Tra i tanti enti che in questo periodo stanno raccogliendo fondi per combattere l'emergenza Coronavirus c'è anche il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata.



“Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, partecipa alla Raccolta Fondi in favore dell’Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri del Piemonte per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il Personale Sanitario" si legge nel comunicato diffuso dal Museo.