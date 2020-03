Lombardia e soprattutto il bergamasco sono tra le zone più colpite dall'epidemia di Covid-19 e tra le cause di questa diffusione smodata potrebbe esserci anche il calcio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica infatti, si sta facendo strada all'unità di crisi della Protezione civile l'ipotesi secondo cui Atalanta-Valencia a San Siro dello scorso 19 febbraio possa essere stato il detonatore del contagio nel nord Italia: il 13 febbraio, sei giorni prima della partita, l'epidemia aveva già colpito il sud della Spagna, dato emerso dall'autopsia di un uomo nella regione Valenciana morto il 3 marzo e risultato positivo al coronavirus, pertanto tra i 2500 tifosi dei Murcielagos arrivati a Milano poteva esserci già qualche infetto. La festa dello sport e la concentrazione di tifosi, 45mila, potrebbero essere stati dunque l'innesco dell'epidemia nelle due regioni, quella valenciana e quella bergamasca, che hanno da lì visto una crescita parallela del contagio del virus: non più il paziente zero, ma la partita zero.