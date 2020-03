L'Atletico Madrid ha sospeso gli allenamenti per le prossime due settimane a causa dell'emergenza Covid-19. Nel comunicato si legge: “L’Atletico ha deciso che i giocatori, i membri dello staff tecnico e gli assistenti rimarranno nelle loro case, rispettando le norme che il suddetto stato di allarme impone per prevenire la diffusione del virus Covid-19. Affinché i giocatori siano in perfette condizioni fisiche durante queste due settimane, sono state fornite loro delle linee guida di allenamento personalizzate da sviluppare a casa, mai nelle aree comuni o nelle palestre della comunità, così come delle raccomandazioni nutrizionali e diete personalizzate".