La Protezione Civile ha fornito il consueto bollettino giornaliero sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Rispetto alle ultime 24 ore, si registra un nuovo aumento di nuovi casi, che passano dai 201 di ieri ai 223 di oggi. Calano ancora i positivi complessivi (14.884), 176 in meno rispetto alle ultime 24 ore e i ricoverati in terapia intensiva, che scendono a 79.



A livello di vittime, non si registrano decessi in 14 Regioni, che sono 15 in tutta Italia. Per quanto riguarda la Lombardia, una delle zone più colpite dalla pandemia, sono 115 i nuovi casi di giornata (ieri erano state 98), mentre dai 21 morti di ieri si passa i 4 registrati oggi.